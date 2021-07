Italia-Inghilterra, quando e dove vedere la finale dell’Europeo

Oggi è un grande giorno per l'Italia dello sport. Dopo la finale di tennis a Wimbledon alle 15 tra Djokovic e Berrettini, la Nazionale di calcio scenderà in campo a Wembley, alle ore 21, per quella dell'Europeo. Gli Azzurri di Mancini sfideranno l'Inghilterra di Southgate. La partita sarà visibile, in diretta, su Rai 1 e Sky Sport e, in streaming, su Rai Play e Now TV.