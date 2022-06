Italia, lavoro pomeridiano verso l'Inghilterra. A casa Belotti e Bonucci

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Allenamento pomeridiano a Coverciano per la nazionale di calcio, rientrata nella notte da Cesena dopo il successo sull'Ungheria e che deve preparare gli ultimi due impegni di Nations League, con Inghilterra e Germania. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del ct per le prossime sfide, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Moenchengladbach. (ANSA).