Italia-Macedonia si giocherà con il 100% della capienza: l'annuncio del ministro Speranza

MilanNews.it

Italia-Macedonia, prima sfida dei playoff per il Mondiale in Qatar, si disputerà con il 100% della capienza dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Lo ha confermato ufficialmente il Ministro della Salute Roberto Speranza, accogliendo la richiesta partita dal presidente della FIGC Gravina: "Nulla osta, stante l'attuale situazione epidemiologica e l'importanza dell'evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo". Gli azzurri di Mancini avranno così la possibilità di avere uno stadio intero ad incitarli verso la qualificazione alla rassegna iridata.