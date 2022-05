Italia, Mancini: "A marzo i club avrebbero potuto fare di più per la Nazionale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Credi la Nazionale possa tornare al centro dei piani del calcio italiano? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia che nel primo giorno di ritiro a Coverciano ha risposto così: "Il fatto che si possa lavorare coi giovani durante la settimana, durante l'anno, sia una cosa positiva. Credo a marzo si potesse fare qualcosa di più, ma ciò che accadrà in futuro non lo so. Non si può preparare una gara così importante in un giorno, ecco". Il riferimento del ct è alla decisione dei club di Serie A di non rinviare la giornata di campionato precedente alla settimana degli spareggi Mondiali.