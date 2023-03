Italia, Mancini e la convocazione di Retegui: "Non pensavamo dicesse di sì, lo seguivamo da tempo"

MilanNews.it

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha commentato così in conferenza stampa la prima convocazione in Nazionale di Mateo Retegui, attaccante del Tigre accostato anche al Milan nelle scorse settimane: "Lo seguivamo da tempo, ha qualità ed è un ragazzo giovane. Non pensavamo dicesse di sì, abbiamo un po' tergiversato e invece ha detto subito sì. La speranza è che possa essere importante, è un ragazzo sveglio e giovane".