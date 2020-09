Italia, Mancini recupera Oriali: l'ex campione del mondo riprende il suo mandato

Al di là delle convocazioni dei giocatori - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il ct Mancini da oggi ha una certezza: è tornato in gruppo Lele Oriali. Di fatto non ne era mai uscito, ma a marzo, una volta ufficiale il rinvio dell’Europeo, aveva scelto di fare un passo indietro. Da oggi, visto che Mancini è felice di averlo al suo fianco come Conte, Oriali riprenderà il suo doppio mandato, per il quale si è già confrontato sia con il presidente federale Gabriele Gravina che con l’a.d. Inter Beppe Marotta, che a loro volta hanno dato il loro reciproco assenso.