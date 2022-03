Italia, Mancini su Tonali: "Non ha giocato con noi tante partite, ha bisogno di tempo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tonali sarà un punto di riferimento? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia che dopo la vittoria per 3-2 in amichevole contro la Turchia ha risposto così: "Anche per Tonali non è semplice perché non ha fatto tante gare con noi, al Milan gioca in modo un po' diverso e anche lui deve migliorare molto. Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi ha trovato la posizione ed è migliorato. Ha bisogno di tempo".