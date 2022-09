Italia, Pobega parte ancora dalla panchina contro l'Ungheria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante nelle ultime ore si pensava che Mancini potesse inserirlo dal primo minuto, il giocatore rossonero Tommaso Pobega partirà ancora una volta dalla panchina nel match che l'Italia giocherà questa sera a Budapest contro l'Ungheria, decisivo per l'accesso alle Final Four di Nations League. Nei magiari in campo l'ex primavera Kerkez. Le formazioni ufficiali.

Ungheria (3-4-2-1) - Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Ádám Szalai. A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Gazdag, Bolla, Botka, Varga, Kleinheisler, Styles, Barath, Vecsei, Martin Adam. Commissario tecnico: Marco Rossi.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori. A disposizione: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Bastoni, Mazzocchi, Frattesi, Esposito, Grifo, Pobega, Scamacca, Gabbiadini, Zerbin. Commissario tecnico: Roberto Mancini.