Italia, seconda convocazione in Nazionale per Tommaso Pobega

La convocazione per Tommaso Pobega è la seconda in assoluto in nazionale maggiore per il centrocampista del Milan, l'anno scorso in prestito al Torino. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile rossonero era stato convocato per la serie di partite di Nations League giocate a fine stagione scorsa, esordendo anche nella sfida contro la Germania pareggiata per 1-1.