Italia senza neanche un milanista. Rivera: "Evidentemente non credono più alle politiche che creavano i Baresi e i Maldini"

Intervistato questa mattina dai taccuini del Corriere della Sera, la leggenda rossonera Gianni Rivera ha non solo presentato la partita in programma domani sera a San Siro tra l'Italia e la Germania, sfida valida per l'andata delle semifinali di Nations League, ma ha anche parlato di una nazionale priva di giocatori milanisti e di Milan.

Chi le piace di questi ragazzi?

"Alcuni giocatori hanno qualità, come Barella o Tonali, ma ci vuole qualcosa di più, soprattutto là davanti. Fa piacere poi vedere il figlio di Paolo Maldini e nipote di Cesare in azzurro".

Non c’è neanche un milanista in Nazionale.

"Sono pochi anche gli italiani nel Milan. Evidentemente non credono più alle politiche che creavano i Baresi e i Maldini".

C’è Camarda però, uno che come lei ha debuttato a 15 anni.

"Se il ragazzo ha qualità deve giocare. Io non ho debuttato a 15 anni per stare in panchina. E lui deve credere in se stesso".

Il Milan però non va bene.

"Bisogna prima di tutto ridisegnare la società. Se mi vogliono come consulente potrei dare buoni consigli. Posso fare tutto, dal presidente all’allenatore e giocare gli ultimi sei minuti...".

Quanti gol farebbe Leao con Rivera alle spalle?

"Tanti. È un ragazzo che ama attaccare gli spazi, sarebbe la mia freccia ideale come lo furono Altafini, Prati e Maldera".

Anche il Milan non l’ha in- vitata al 125° anniversario.

"Mancavano anche Maldini, Boban, Altafini... sono in buona compagnia. Certo il Milan senza la sua storia non è il Milan. Ma cosa vuole che sappiano gli americani di storia e di calcio?".