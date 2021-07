Italia-Spagna, gli azzurri... in azzurro. Divisa bianca per la Spagna

Domani sera alle 21:00 la prima semifinale di Euro 2020, di scena Italia contro Spagna. La Nazionale di Roberto Mancini giocherà con la maglia e i calzettoni azzurri e coi pantaloncini neri. Kit tutto giallo per Donnarumma, dall'altra parte la Spagna non sarà in rosso ma in completo bianco mentre Unai Simon sarà in arancione. L'arbitro, Byrch, sarà invece in maglia e calzettoni fucsia e pantaloncini neri.