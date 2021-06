Italia-Svizzera, Mancini: "Giochiamo con gioia per fare grande partita"

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La tensione c'è sempre, è una partita molto importante e difficile, dipenderà molto anche da noi. Abbiamo grande rispetto anche per la squadra che affrontiamo": così il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia della sfida con la Svizzera. "Si gioca un Europeo, serve gioia, allegria, dobbiamo essere felici di fare quel che facevamo da bambini - ha aggiunto - Più felici di così non possiamo essere, dobbiamo far felici i tifosi". Parlando della Svizzera il ct ha aggiunto: "Ha sempre messo in difficoltà l'Italia, è tra le prime del ranking, ha giocatori bravi ed esperti, un tecnico che conosce l'Italia. Servirà una grande partita". (ANSA).