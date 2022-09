Italia U16, i convocati per lo stage: c'è il rossonero Albé

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Nazionale Under 16 si radunerà martedì 27 settembre a Torino, uno stage di due giorni dedicato ad alcuni giovani calciatori mai selezionati in passato e organizzato con l’obiettivo di allargare il gruppo azzurro. Diciotto i convocati (17 classe 2007 e un 2008, il difensore del Monza Pantaleo Cretì), che alle 11.30 di mercoledì 28 settembre a Vinovo affronteranno i pari età della Juventus in un’amichevole a porte chiuse.

L’elenco dei convocati

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Emanuele Finardi (Atalanta);

Difensori: Salem Albé (Milan), Pantaleo Cretì (Monza), Lorenzo Malanca (Sampdoria), Elia Galletti (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Raul Zinni (Roma);

Centrocampisti: Guido Della Rovere (Cremonese), Andrea Mussini (Sassuolo), Edoardo Casadei (Torino), Lorenzo De Caro (Roma), Marco Genovese (Sampdoria), Sebastiano Ebano (Spezia), Antonio Stefano Merola (Juventus);

Attaccanti: Gabriele Mazzetti (Bologna), Kevin Stella (Verona), Tommaso Principe (Monza).

Staff – Tecnico: Davide Cei; Assistente tecnico: Daniele Zoratto; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Capodici; Medici: Vito Caiolo e Giuseppe Bastone; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Vito Flavio Valletta; Segretario: Alessandro Lulli.