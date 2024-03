Italia U17, 2-2 contro la Finlandia: in gol Camarda su rigore. Azzurri alla fase finale dell'Europeo

vedi letture

L'Italia Under 17 ha pareggiato 2-2 al Myyrmäki Stadium di Vantaa contro i padroni di casa della Finlandia nella gara valida per l'ultima giornata del gruppo 3 della fase élite dell'Europeo. A pareggiare i conti nel recupero del secondo tempo è stato l'attaccante della Primavera del Milan, Francesco Camarda, su calcio di rigore (penalty conquistato da un altro rossonero, Mattia Liberali).

Grazie a questo pareggio, gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno chiuso il proprio girone al primo posto e hanno conquistato così il pass per la fase finale dell'Europeo Under 17 in programma a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno.