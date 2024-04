Le pagelle di Leao: doveva essere il faro e trascinare ma in avanti non fa la differenza

vedi letture

Ancora una prestazione negativa per Rafael Leao. L'attaccante del Milan anche a Torino contro la Juventus non ha brillato. "In tanta emergenza - analizza la Gazzetta dello Sport - doveva essere il faro e trascinare. Nulla. Gabbia lo striglia pure perché non aiuta. Porta la fascia di Baresi e Maldini". "Il primo pallone glielo sradica dai piedi Weah - riporta Tuttosport - il secondo lo perde incespicando da solo: la gara del capitano rossonero nasce storta e non si raddrizza".

"Divide come al solito - scrive il Corriere dello Sport -. Neppure la fascia di capitano rianima il portoghese, quasi irritante sino all’intervallo. È un giocatore a metà. Potenzialità enormi come gigantesche sono le sue pause. Gioca (o non gioca) una partita tutta sua. Nell’ultima mezz’ora, almeno ci mette un briciolo di generosità. Lo vediamo arretrare e difendere come un terzino, mette in angolo o in fallo laterale un paio di palloni pericolosi. Pioli di sicuro avrà apprezzato. Da Leao, però, ci si aspetta altro". Questo quanto sottolinea TMW: "Capitano per l'occasione, si spende nei ripiegamenti difensivi con insospettabile abnegazione ma davanti non riesce a fare la differenza: non pervenuto dalle parti di Szczesny".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 5,5