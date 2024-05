Giroud ha spiegato come, quando e perché ha preso la decisione di lasciare il Milan

Olivier Giroud ha annunciato a MilanTV l'addio al Milan al termine della stagione in corso, aggiungendo le seguenti dichiarazioni:

Come hai maturato questa decisione? Quando l'hai presa?

"Qualche settimana fa. Ho dato tutto che ho al Milan, da 35 anni più o meno a oggi, quasi 38. Per me, e penso anche per la famiglia, è il momento giusto per un'esperienza diversa di vita dal Milan, e niente di più".

E' arrivato il momento di mettere la famiglia al primo posto?

"Si. La famiglia fa i sacrifici durante tutta la nostra carriera. Siamo in una vita che va a 200km all'ora, ed oggi voglio un po' più pensare alla mia famiglia. Ma non è la fine della mia carriera, ma è il momento giusto di prendere questa scelta".