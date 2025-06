Teotino critico: "Modric? Continuiamo a portare cavalli di ritorno in Serie A, poi però non perdiamo più tempo a parlare della Nazionale"

Gianfranco Teotino, giornalista e opinionista sportivo, in diretta a Sky Sport Calciomercato, l'Originale, ha voluto criticare aspramente l'operazione Milan-Modric. Di seguito un estratto delle sue parole:

"Se continuiamo a prendere cavalli di ritorno dall'estero, poi non perdiamo più tempo a parlare della Nazionale però.. perchè lo sappiamo: arrivano troppi giocatori che non danno niente al calcio italiano, e intanto Camarda resta in panchina".