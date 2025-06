Mondiale per club, Palmeiras-Porto 0-0 come nell'altra gara del girone

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Finisce con un pareggio 0-0 la sfida tra i brasiliani del Palmeiras e i portoghesi del Porto valida per il girone A del Mondiale per club. La sfida si è giocata al MetLife Stadium, nel New Jersey. La partita è stata sostanzialmente equilibrata, il Palmeiras è sembrato più intraprendente ed ha avuto una grande occasione per passare in vantaggio nel recupero del primo tempo. Nella ripresa due buone occasioni per il Porto ma nel finale i brasiliani ci provano ancora e colpiscono un palo. (ANSA).