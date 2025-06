Cagliari, il portiere Caprile sarà riscattato. Piace anche al Milan

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Settimana decisiva per il futuro del Cagliari. Per programmare la stagione 2025/26 si parte da un nuovo direttore sportivo, Guido Angelozzi, ds e amministratore delegato del Frosinone. Qualche contatto c'è giá stato ma prima dell'ufficializzazione il club rossoblù deve definire posizione e contratto dell'attuale direttore sportivo Nereo Bonato. Il sempre più probabile divorzio è legato alla scelta del tecnico: Bonato propendeva per Vanoli, Giulini per Pisacane. Il presidente alla fine ha optato per il mister della Primavera. Ora bisogna prendere le prime decisioni importanti per la costruzione della nuova squadra: dal 22 al 24 giugno si apre la finestra dei riscatti. E il Cagliari, se vuole acquistare a titolo definitivo Caprile dal Napoli e Piccoli e Adopo dall'Atalanta deve sborsare circa 24 milioni di euro. Il club di Giulini, nonostante la posizione in bilico di Bonato e il probabile arrivo di Angelozzi, sta già lavorando per ottenere i tre giocatori alle migliori condizioni possibili. Per Caprile la decisione è già presa: con 8 milioni si acquista un giocatore che ormai ha valore di mercato praticamente doppio.

Piace a mezza Serie A: a Milan, Torino, Bologna, Genoa si è aggiunta anche la Juventus. Il riscatto di Piccoli costa 12 milioni. Ma anche in questo caso ci sono diversi club in fila, soprattutto il Como che non avrebbe difficoltà a concludere l'operazione assicurando anche una plusvalenza al Cagliari. La Roma sembra invece interessata a Zortea: la cessione dell'esterno forse potrebbe convincere Giulini a tenere Caprile e Piccoli. Il Cagliari dovrà valutare anche altre situazioni, ad esempio i prestiti di Veroli alla Sampdoria e Idrissi al Modena: potrebbero ritornare in Sardegna. E poi i due portieri: Scuffet dal Napoli e Radunovic dal Bari. Il primo potrebbe essere ripreso in considerazione come possibile sostituto di Caprile, il secondo sembra destinato al Modena. (ANSA).