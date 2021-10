Italia U17 Femminile, 24 convocate in vista dell’Europeo: ci sono tre giovani del Milan

Tira aria di Europeo anche per la Nazionale Femminile Under 17. Il tecnico federale Nazzarena Grilli ha convocato 24 Azzurrine per il raduno di preparazione al Round 1 di qualificazione al Campionato Europeo, in programma dal 22 al 28 ottobre in Svezia quando la squadra azzurra affronterà le pari età di Galles, Svezia e Francia.

La competizione, che torna dopo la cancellazione delle edizioni 2019/20 e 2020/21 per la pandemia di COVID-19, si presenta con un format diverso simile alla UEFA Nations League con le finali che fungeranno come qualificazione per la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 17 2022, che si svolgerà in India dall'11 al 30 ottobre dello stesso anno.

Le Azzurrine si raduneranno a Novarello di Granozzo con Monticello martedì 12 e il giorno dopo inizieranno la preparazione fino a lunedì 18, giorno in cui il tecnico Grilli diramerà l’elenco delle 20 calciatrici che parteciperanno al torneo.

Elenco delle convocate

Portieri

Bartalini Viola (ACF Fiorentina), Zaghini Giulia (San Marino Academy);

Difensori

Mendolicchio Tessa Lourdes (Empoli Ladies), Passeri Noemi (Calcio Femminile Chieti), Sorelli Nadine (AC Milan), Toffano Beatrice (FC Internazionale Milano), Trubiani Lavinia (AS Roma), Zaghini Alice (San Marino Academy), Zanini Paola (AC Milan), Zannini Carola (AS Roma), Zilli Elisa (Pink Sport Time);

Centrocampisti

Barsali Irene (ACF Fiorentina), Cesarini Erin Maria (Lazio Women 2015), Dragoni Giulia (FC Internazionale Milano), Fadda Paola (FC Internazionale Milano), Fusi Alessia (FC Internazionale Milano), Marchetti Alessia (Sassuolo Calcio), Schatzer Eva (FC Juventus), Tateo Giorgia (Pink Sport Time);

Attaccanti

Bernardi Veronica (Cesena FC), Colombo Andrea Gaia (FC Internazionale Milano), Moretti Ginevra (FC Juventus), Renzotti Monica (AC Milan), Zannini Sofia (Cittadella Women).