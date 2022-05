Italia U18, i convocati per lo stage: presente il Primavera Bozzolan

Fonte: figc.it

MilanNews.it

l tecnico della Nazionale Under 18 Daniele Franceschini ha convocato oggi 23 Azzurrini per lo stage in programma al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” dal 30 maggio al 1° giugno. Lo stage si concluderà con una gara amichevole contro la Roma Under 18 (ore 10.30).

Lista dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Leonardo D’Alessio (Roma), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Gabriele Indragoli (Empoli), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Andrea Palella (Genoa), Nicola Patanè (Verona);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).

Staff: Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente Allenatore: Matteo Barella; Preparatore Dei Portieri: Fabrizio Capodici; Preparatore Atletico: Nicolò Varesco; Match Analyst: Andrea Zappavigna; Medici: Emanule Fabrizi e Sebastiano Porcino, Fisioterapista: Diego Falanga; Segretario: Luca Gatto.