Italia U19, convocati anche Bartesaghi e Zeroli per l’amichevole con la Spagna

Dopo un 2023 indimenticabile, che lo scorso 16 luglio a Malta l’ha vista tornare a vincere il Campionato Europeo a vent’anni di distanza dal primo titolo continentale, la Nazionale Under 19 inizierà il suo 2024 mercoledì 17 gennaio (ore 14.30 – diretta streaming FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano affrontando in amichevole i pari età della Spagna.

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi per il raduno fissato domenica 14 gennaio, con il difensore dell’Inter Giacomo Stabile che è alla sua prima chiamata con la Nazionale Under 19. L’amichevole con le Furie Rosse, remake della semifinale dell’ultimo Europeo vinta 3-2 dall’Italia grazie alle reti di Vignato, Pisilli e Lipani, rappresenta un test probante per gli Azzurrini, che dal 20 al 26 marzo saranno impegnati in Italia (sede da definire) nella seconda fase delle qualificazioni europee in un girone che li vedrà opposti a Scozia, Repubblica Ceca e Georgia: in palio un posto nella fase finale in programma a luglio in Irlanda del Nord.

L’elenco dei convocati

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Christian Corradi (Hellas Verona), Raphael Kofler (Sudtirol), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Giacomo Stabile (Inter), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelé (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese).

Staff – Tecnico: Bernardo Corradi; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Andrea Redler e Paolo Manetti; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapista: Giuliano Gepponi; Segretario: Aldo Blessich.