Italia U19, I convocati per l'Europeo: c'è Bozzolan del Milan

Fonte: figc.it

MilanNews.it

Non ci sono soltanto il sogno dell'Italia under 20 finalista ai mondiali, e le legittime aspettative per la selezione under 21 impegnata agli Europei. Dalla giornata di eri e fino a lunedì prossimo, anche la categoria 2004 si sta allenando in vista degli Europei di categoria che si terranno a Malta dal 3 al 16 luglio.

I padroni di casa di Malta, Portogallo e Polonia le avversarie per i ragazzi guidati da Alberto Bollini che, a questa manifestazione, si sono qualificati arrivando primi nel girone davanti a Germania, Belgio e Slovenia.

Sono presenti anche i 2005 Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), già sette presenze, oltre a Pietro Comuzzo e Jonas Harder della Fiorentina, entrambi alla prima chiamata insieme a Luigi Cherubini della Roma, Nicolò Contiliano (Spal) e Alessandro Dellavalle (Torino).

Questi i 27 convocati:

Portieri

Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone)

Difensori

Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna)

Centrocampisti

Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Nicolò Contiliano (Spal), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Jonas Harder (Fiorentina), Riccardo Pagano (Roma)

Attaccanti

Federico Accornero (Genoa), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Sassuolo), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).