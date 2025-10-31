Italia U19, i convocati per lo stage dal 2 al 4 novembre a Tirrenia: presenti ben sei giovani rossoneri
Dopo il triplo test match in Croazia a settembre – un pareggio 0-0 contro i croati, padroni di casa, una sconfitta per 3-1 contro la Germania e una vittoria per 2-1 contro la Cechia – e il doppio confronto amichevole con la Scozia a ottobre – 1-1 a Campobasso e un successo per 1-0 a Isernia – la Nazionale Under 19 sosterrà uno stage dal 2 al 4 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della prima fase delle qualificazioni europee, in programma dal 12 al 18 novembre in Sicilia.
Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di due classe 2008: il difensore della Cremonese Davide Pavesi e l’attaccante dell’Empoli Edoardo Zanaga.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);
Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Emanuele Lulli (Roma), Federico Nardin (Roma), Davide Pavesi (Cremonese), Nirash Raffaello Perera (Milan), Nicolas Trabucchi (Parma);
Centrocampisti: Alessandro Ciardi (Parma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Christian Dottori (Perugia), Lorenzo Ossola (Milan), Elia Plicco (Parma), Emanuele Sala (Milan);
Attaccanti: Filippo Armanini (Bologna), Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Claudio Giardino (Perugia), Brando Mazzeo (Fiorentina), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Edoardo Zanaga (Empoli).
Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medico: Andrea De Fazio; Fisioterapista: Simone Siciliano; Segreterio: Guglielmo Cammino.
