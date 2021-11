Italia U21, aggregato da oggi al gruppo anche il rossonero Pellegri

La Nazionale Under 21 ha lasciato questa mattina Dublino per fare rientro a Tirrenia, dove nel pomeriggio sosterrà una seduta di allenamento in vista della gara amichevole con la Romania in programma martedì allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone (diretta tv Rai2, ore 17.30).

Questa mattina il tecnico Paolo Nicolato ha convocato il difensore dell’Empoli Mattia Viti, che lascia il ritiro dell’Under 20 a Cesenatico per raggiungere Tirrenia: Oggi si uniranno al gruppo anche i giocatori convocati nei giorni scorsi dal tecnico Paolo Nicolato: il difensore del Crotone Simone Canestrelli e quello dell’Empoli Fabiano Parisi, l’attaccante del Milan Pietro Pellegri e quello della Reggina Alessandro Cortinovis.

Domani la squadra azzurra sosterrà una doppia seduta di allenamento e lunedì mattina partirà in treno per Frosinone.

L'elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta), Mattia Viti (Empoli);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).

Il Programma

Sabato 13 novembre

Ore 10.30 (l.t.) - Partenza volo charter Dublino - Pisa e trasferimento presso il C.P.O. di Tirrenia

Ore 17.30 - Allenamento (chiuso)



Domenica 14 novembre

Ore 10.30 - Allenamento (chiuso)

Ore 13.30 - Conferenza stampa 1 calciatore (zoom per tutti)

Ore 17.30 - Allenamento (chiuso)

Lunedì 15 novembre

Ore 9 - Partenza treno charter Livorno-Frosinone e trasferimento c/o Silva Hotel Splendid - Fiuggi

Ore 14 - Conferenza stampa Tecnico Nicolato (RAI in presenza, zoom per tutti)

Ore 17.30 - Allenamento allo stadio di Frosinone (aperto i primi 15 minuti alla stampa)



Martedì 16 novembre

Ore 9 - Intervista esclusiva RAI-Nicolato

Ore 10.30 - Risveglio muscolare

Ore 17.30 - stadio di Frosinone ITALIA – ROMANIA. A seguire conferenza stampa (RAI in presenza, zoom per tutti) e scioglimento della delegazione