Italia U21, Nicolato con la Romania punterà sul turn over

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Dobbiamo avere la capacità di inserire giocatori che possano creare concorrenza nel gruppo, perché ne abbiamo bisogno". Paolo Nicolato vuole puntare sul turn over nell'amichevole dell'Under 21 di domani con la Romania. Secondo il tecnico è difficile pensare di arrivare "alla fase con tre gare come siamo arrivati in questi tre mesi, con formazioni molto simili fra loro. Tra l'altro quella sarà una fase in cui noi giocheremo contro Svezia ed Irlanda, quindi sarà il periodo decisivo". Nicolato sa che puntando su giocatori nuovi "si rischia anche qualche figuraccia, ma adesso mi interessa vedere giocatori e dare l'opportunità ai ragazzi di far parlare il campo". Domani intanto gli avversari proseguiranno il cammino nelle qualificazioni agli Europei. La capolista Svezia sarà ospite dell'Irlanda, mentre il Montenegro farà visita alla Bosnia. Un occhio cadrà su queste due sfide. La speranza azzurra è che a Dublino gli svedesi vengano fermati: per un solo punto guidano il gruppo F, davanti all'Italia ma con una partita in più. (ANSA).