Italia U21, solo 6 giocatori nati dopo il 2000 hanno collezionato almeno 5 presenze da titolare in Serie A: c'è Tonali

Come riportato da Kickest, in vista delle gare della Nazionale U21, sono solamente sei i giocatori italiani nati dopo il 1 gennaio 2000 ad aver collezionato almeno 5 presenze da titolare in Serie A: tra questi c’è Sandro Tonali, che, all’età di 20 anni e 11 mesi, ha giocato ben 1223 minuti con la maglia del Milan.