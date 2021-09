Nuovo impegno per la Nazionale Italiana Under 20 che, dopo aver ottenuto una vittoria con la Polonia nel "Torneo 8 Nazioni", domani pomeriggio ospiterà la Serbia in un incontro amichevole a Castel di Sangro. Tra gli azzurrini ci sarà anche il rossonero Daniel Maldini, che ha già preso parte al match vinto contro i pari età polacchi.