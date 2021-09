Italia Under 21, alle 17.30 il match contro il Montenegro: Tonali titolare, Plizzari in panchina

Oggi pomeriggio alle 17.30, allo stadio "Menti" di Vicenza, è in programma il match dell'Italia Under 21 contro il Montenegro, valido per la qualificazione agli Europei del 2023: a guidare il centrocampo azzurro del ct Nicolato ci sarà il rossonero Sandro Tonali, mentre partirà dalla panchina l'altro giocatore del Milan convocato, cioè il portiere Plizzari.

Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, la probabile formazione italiana: (4-3-3) Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri.