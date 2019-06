Italia Under 21, oggi pomeriggio Calabria è atteso nel ritiro azzurro

Secondo quanto riferisce Sky, Davide Calabria è atteso nel pomeriggio nel ritiro dell'Under 21 a Formello: il terzino rossonero si è allenatore nei giorni scorsi a Milanello per recuperare dal problema fisico che non gli ha permesso di scendere in campo anche nelle ultime partite del Milan (frattura composta del perone sinistro). Calabria vuole esserci a tutti i costi al prossimo Europeo Under 21 che inizierà il prossimo 16 giugno.