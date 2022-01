Italia, verso il playoff di marzo: Balotelli è apparso in forma e motivato

In vista dei playoff per il mondiale in Qatar di quest’anno, il Corriere della Sera fa il punto della situazione attacco dell'Italia. Roberto Mancini ha intenzione di ripartire da Ciro Immobile, che sarà il titolare azzurro. Dietro di lui nelle gerarchie ci sono Joao Pedro e Mario Balotelli che stanno crescendo e stanno convincendo il tecnico. Balotelli è apparso in forma e motivato, voglioso di conquistarsi un posto per la rassegna iridata. Calano le quotazioni di Giacomo Raspadori, precipitano quelle di Moise Kean e Andrea Belotti, mentre Gianluca Scamacca è l'uomo del futuro. In ogni caso, se continuerà a segnare con puntualità nel Sassuolo può diventare quello del presente.