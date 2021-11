Italiano: "Mi auguro ci sia grande consapevolezza dopo la vittoria contro il Milan"

"Mi auguro ci sia grande consapevolezza dopo la vittoria contro il Milan, e che ci dia una spinta ulteriore per continuare a crescere". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai canali ufficiali del club: "Questa squadra ha tutto per fare ancora di più. È stata una bella gara e una grande serata, sono contento per i ragazzi perché li ho visti festeggiare e gioire. Chi è cresciuto di più? Sono contento della crescita degli ultimi arrivati: Odriozola e Torreira su tutti, stanno entrando in sintonia e crescono di settimana in settimana".