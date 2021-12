Jacobelli: "Gianluca gonfia ancora la rete. Viene in mente Roosevelt, l'onore spetta a Vialli"

"Gianluca gonfia ancora la rete". Sulle pagine di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli scrive a Gianluca Vialli, citando il libro scritto dal medico Matteo Bonetti e dedicato all'ex attaccante: "A giudicare dal coraggio e dalla determinazione che anche questa volta Vialli mette in campo, il titolo del libro di Bonetti non potrebbe essere più felice. Ascoltando Gianluca e ammirandolo per il modo con il quale combatte il cancro, tornano alla mente le parole che rivolse agli azzurri, prima della finale di Wembley, citando Theodore Roosevelt: 'L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanza. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria né la sconfitta'. L’onore spetta a te, Gianluca".