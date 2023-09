Jacobelli: "Partita significativa per Pobega, Pioli conta molto sulle sue motivazioni"

Nel pre partita di Milan-Newcastle su Milan TV, Xavier Jacobelli parla delle scelte di formazione di mister Pioli: “Partita molto importante e significativa per Pobega, attestato di fiducia di Pioli che conta molto sulle sue motivazioni. Su Chukwueze conterà molto la sua capacità di saltare l’uomo. Per fortuna rientra Tomori. Mi aspetto molto da Pobega, a mio avviso può essere un anno molto importante per la sua crescita”.