Jacobelli: "Solo un giocatore del calibro di Zirkzee potrebbe sostituire Giroud in maniera adeguata"

Nel corso del programma 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, Xavier Jacobelli è intervenuto sui alcuni dei più caldi temi d'attualità in Serie A, parlando anche di Milan ma soprattutto di Olivier Giroud, il cui futuro sembrerebbe essere sempre più lontano da Milano considerata l'imminente scadenza di contratto.

Il giornalista, in merito a questo discorso, ha fatto il nome di Joshua Zirkzee, indicandolo essere il profilo ideale sul quale il Milan dovrebbe puntare per il post Giroud. Queste le sue dichiarazioni.

"Chiunque dovesse sostituirlo (Giroud ndr) avrebbe un compito alquanto arduo. Questo signore che a 37 anni, se non vado errato, è dalla stagione 2013/14 che va sistematicamente in doppia cifra, ovviamente con le maglie dei club computano anche i gol segnati con la Nazionale, ed è un esempio assoluto di professionalità, di attaccamento alla maglia del Milan. E' evidente che si è lusingato dalle offerte, dalle sirene arrivano dalla MLS, però è altrettanto evidente che soltanto un giocatore del calibro di Zirkzee, ammesso e non concesso che il Bologna voglia rinunciarvi, potrebbe sostituirlo in maniera adeguata".