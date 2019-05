Jardim: "Futuro? Ho due anni di contratto ma non dipende solo da me"

Leonardo Jardim, allenatore del Monaco, ha parlato del suo futuro dopo la partita contro il Nizza, in cui il club del Principato ha agguantato la salvezza: “Ho ancora due anni di contratto. Ho firmato e ho corso un rischio ma siamo salvi e credo che resterò, anche se non dipende solo da me. Più che pensare a giocatori nuovi, dobbiamo fare delle scelte perché abbiamo più di 72 giocatori sotto contratto, troppi”. Jardim è stato accostato anche al Milan.