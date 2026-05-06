Jashari verso la bocciatura: chi sostituisce Modric con l'Atalanta?

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Dopo che per lui sono stati spesi 34 milioni di euro, esclusi i bonus, in estate per prelevarlo dal Club Brugge, al termine di una trattativa estenuante, Ardon Jashari potrebbe andare incontro a una vera e propria bocciatura in questo fine settimana. Il centrocampista svizzero è partito titolare, al posto di Modric infortunato, nella gara disastrosa di Reggio Emilia con il Sassuolo: dopo 5 minuti commette un errore grave che spalanca ai neroverdi la porta per l'1-0. Al di là di questo, prova troppo compassata e sotto ritmo: non è sembrato l'uomo giusto, oggi, per rimpiazzare un pezzo da 90 come Modric.

È vero che ha avuto una stagione complicata, tra la preparazione spezettata e l'infortunio al perone, però in stagione i picchi sono stati veramente sporadici, quasi da contare sulla dita di una mano. Il Milan in queste ultime tre giornate ha bisogno di concretezza e gente pronta. Per questo Massimiliano Allegri, come evidenzia stamattina Tuttosport, sta pensando ad altre soluzioni nel ruolo di mediano: c'è Samuele Ricci, in gol all'andata contro l'Atalanta, oppure si potrebbe riadattare Youssouf Fofana con l'impiego di Loftus-Cheek come mezzala.