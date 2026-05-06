Vernazza: "Allegri non ha scelta: o risveglia l'attacco o la Champions se la sogna"

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Il tema della settimana, del mese e di tutto il 2026, in casa Milan, è stato praticamente uno: gli attaccanti non segnano più. E se non segnano loro, di certo non lo fanno neanche gli altri: qualcuno come Rabiot, Pavlovic e pochi altri ci hanno provato ma non possono reggere tutto il peso offensivo di una squadra di vertice sulle proprie spalle. Un tema che è stato affrontato questa mattina dal collega Sebastiano Vernazza nel suo pezzo pubblicato sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Il pensiero di Sebastiano Vernazza sulla scarsa produttività offensiva del Milan: "Nella realtà, il Milan ha un problema enorme: non segna più, soffre una assoluta carestia offensiva. Un gol nelle ultime cinque partite, la rete di Rabiot per l’1-0 contro il Verona. L’ultimo gol di Leao risale al 1° marzo a Cremona, oltre due mesi fa. La cosa allarmante è la seguente: quella rete alloZini, il 2-0 al 94’, è anche l’ultima realizzata da un attaccante. Inquietante. Allegri non ha scelta: o risveglia l’attacco o la Champions se la sogna".