La volata Champions: il calendario degli ultimi 3 turni, squadra per squadra
Il Milan in queste ultime tre giornate si gioca il presente ma soprattutto il futuro. I rossoneri, a causa di un rendimento da zona retrocessione, si sono ritrovati invischiati nella lotta per la Champions League che, fino a un mese e mezzo fa sembravano aver messo in ghiaccio. Ora il Diavolo conserva solo due punti di vantaggio sulla Juventus quarta e tre lunghezze di margine sulla Roma quinta. Anche il Como è ancora in corsa anche se più distaccato, mentre al Napoli bastano tre punti per la matematica. La squadra di Allegri è comunque padrona del proprio destino: con due vittorie nelle prossime tre gare, i rossoneri ritornerebbero in Champions.
Analizziamo il calendario di Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como in questi tre ultimi turni della stagione: caso per caso.
NAPOLI, 70 punti
Napoli-Bologna
Pisa-Napoli
Napoli-Udinese
MILAN, 67 punti
Milan-Atalanta
Genoa-Milan
Milan-Cagliari
JUVENTUS, 65 punti
Lecce-Juventus
Juventus-Fiorentina
Torino-Juventus
ROMA, 64 punti
Parma-Roma
Roma-Lazio
Hellas Verona-Roma
COMO, 62 punti
Hellas Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como
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