La volata Champions: il calendario degli ultimi 3 turni, squadra per squadra

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Il Milan in queste ultime tre giornate si gioca il presente ma soprattutto il futuro. I rossoneri, a causa di un rendimento da zona retrocessione, si sono ritrovati invischiati nella lotta per la Champions League che, fino a un mese e mezzo fa sembravano aver messo in ghiaccio. Ora il Diavolo conserva solo due punti di vantaggio sulla Juventus quarta e tre lunghezze di margine sulla Roma quinta. Anche il Como è ancora in corsa anche se più distaccato, mentre al Napoli bastano tre punti per la matematica. La squadra di Allegri è comunque padrona del proprio destino: con due vittorie nelle prossime tre gare, i rossoneri ritornerebbero in Champions.

Analizziamo il calendario di Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como in questi tre ultimi turni della stagione: caso per caso.

NAPOLI, 70 punti

Napoli-Bologna

Pisa-Napoli

Napoli-Udinese

MILAN, 67 punti

Milan-Atalanta

Genoa-Milan

Milan-Cagliari

JUVENTUS, 65 punti

Lecce-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

ROMA, 64 punti

Parma-Roma

Roma-Lazio

Hellas Verona-Roma

COMO, 62 punti

Hellas Verona-Como

Como-Parma

Cremonese-Como