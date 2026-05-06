Ordine: "6 punti, montagna da scalare a mani nude: per avere chance devi contare su un attacco"

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Il Milan si gioca tutto in queste ultime tre gare di campionato: Atalanta in casa, Genoa fuori e poi Cagliari nuovamente a San Siro per chiudere la stagione. Alla formazione di Allegri "bastano" 6 punti in queste tre partite per tornare in Champions League. Le virgolette sono d'obbligo visto che il Diavolo ha vinto una gara nelle ultime cinque, segnando solamente una rete: dunque fare 6 punti, con avversari comunque di una certa solidità, non sarà per niente semplice. Ne ha parlato il collega Franco Ordine sulle colonne de Il Giornale.

Il commento di Franco Ordine sul Milan: "Calcoli alla mano, per raggiungere la matematica certezza del traguardo europeo, Allegri e i suoi devono collezionare 6 punti in 3 partite che, pesata la cifra tecnica di Atalanta, Genoa e Cagliari, non sono certo scontati. I 6 punti dunque stanno diventando una montagna da scalare a mani nude. A mani nude perché nel calcio per avere qualche "chance" devi poter contare su un attacco, non pensiamo atomico pari a quello dell'Inter o del Como, ma almeno decente, diciamo tipo Juventus che pure sta sotto il Milan in classifica".