Tanti auguri a mamma Federica e papà Matteo: è nata Vittoria, la figlia di Gabbia!

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Grande gioia in casa rossonera questa mattina, si festeggia la nascita di una nuova vita. Come comunicato dai canali social rossoneri, infatti, Federica Ruggieri, moglie del centrale difensivo rossonero Matteo Gabbia, ha dato alla luce la primogenita della coppia: Vittoria. Una bellissima notizia per il calciatore milanista, tifoso del Diavolo e cresciuto nel settore giovanile sin da ragazzino. La redazione di MilanNews.it si unisce alle felicitazioni e agli auguri per la nuova piccola rossonera e per i neogenitori!

Questo il messaggio del Milan sui social: "È nata una nuova rossonera! Federica e Matteo Gabbia oggi sono mamma e papà. Benvenuta in famiglia, Vittoria!".