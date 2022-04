Jordan su Ibra: "Difficile dire se smetterà: averlo nello spogliatoio è importante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex calciatore del Milan Joe Jordan è stato intervistato ai microfoni di TMW. Jordan si è espresso così sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic si ritiri a fine stagione: "E' molto difficile rispondere. Lui conosce il suo fisico e ha una mentalità vincente e da combattente. Anche quando non gioca, per me è una pedina che, con la sua grande carriera, è un esempio. Averlo nello spogliatoio è una cosa molto importante, anche prima della partita. I calciatori hanno imparato molto da Ibra in questa stagione, lui sa vincere gli scudetti, ed è difficile... comprare questa cosa. Ha enorme esperienza da dare agli altri"