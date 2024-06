Jovic dopo il gol: "Fantastico ma lo cambierei per una vittoria"

vedi letture

Luka Jovic è il grande protagonista della prima partita di oggi all'Europeo in Germania. L'attaccante del Milan ha salvato la Serbia trovando il gol del pareggio contro la Slovenia al 96° minuto, con un'incornata da calcio d'angolo nell'ultima occasione disponibile. Il centravanti era entrato a gara in corso, come anche nella prima sfida, al minuto 64. I serbi sono andati sotto ma poi sono riusciti a riacciuffare tutto all'ultimo secondo e mantengono vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Le parole di Jovic al termine della partita: "È fantastico segnare in questo modo, ma lo cambierei facilmente per la vittoria. Sono felice che abbiamo ottenuto il primo punto e siamo rimasti in partita. Testa alta e concentrazione totale sulla Danimarca adesso! La Slovenia è stata davvero brava. Per noi è stato molto difficile gestirla, ma questo è il risultato più giusto".