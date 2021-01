Julio Cruz: "Ibra e Mihajlovic sono sempre stati due competitivi"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ha parlato di Ibrahimovic e Mihajlovic, sui compagni di squadra ai tempi dell’Inter: "Li sentivo spesso parlare tanto in lingua slava, Zlatan e Sinisa: finito l’allenamento, si mettevano in mezzo al campo a giocare, a sfidarsi nei calci da fermo. Sono sempre stati due competitivi. Di tutti i partner che ho avuto in avanti, Zlatan è quello col quale mi sono trovato meglio: io e lui ci divertivamo proprio. E quanti gol... Sinisa? Quando ancora era giocatore, sempre nell’Inter, mi diceva: “Tu vai là, sul secondo palo: ti raggiungo io”. E la sua punizione arrivava da me. Con quel piede lì, una sentenza".