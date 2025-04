Jurgen Klopp vicino a Real o Brasile? Il suo agente nega

Nelle ultime quarantotto ore Jurgen Klopp è stato collegato ripetutamente al Real Madrid e al Brasile. Ma l'agente dell'ex tecnico del Liverpool, Marc Kosicke, ha parlato direttamente ai microfoni di Sky Sports DE per smentire le voci: "Jürgen è molto felice del suo nuovo ruolo come Head of Global Soccer presso Red Bull", ha garantito il suo entourage.

Gli ultimi aggiornamenti

Eppure, come riferito dall'emittente satellitare, continua a esserci un interesse concreto e diverse richieste per ingaggiare Klopp da parte di alcuni top club e pure da certe Federazioni. Tuttavia, Klopp non ha ancora alcuna intenzione di assumere un ruolo da allenatore la prossima stagione, nemmeno al Real Madrid o con il Brasile, assicurano i colleghi tedeschi.

Per questa ragione Xabi Alonso resta il candidato principale per rimpiazzare Carlo Ancelotti al Real Madrid. Come noto l'allenatore italiano sembra ormai giunto al capolinea con il club madrileno, specialmente dopo essere stato eliminato dalla Champions League. E di recente ha parlato così del suo avvenire: "Ora siamo in lotta per LaLiga, abbiamo la finale di Coppa, abbiamo la Coppa del Mondo per Club... È una stagione infinita, ma dobbiamo rialzarci, è un'altra parte del calcio a cui non siamo abituati. Il mio futuro? Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo".