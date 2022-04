Juric esalta il Milan: “È la squadra che mi è piaciuta di più per idee”

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha commentato così i duelli 1 vs 1 in campo: "Pioli si inventa le cose bene, ha la squadra da tre anni e la sta costruendo bene. È la squadra che mi è piaciuta di più per idee. Entrano spesso in mezzo al campo con i terzini. Poi puoi scegliere: o ti abbassi come il Bologna o li affronti. Noi abbiamo scelto di affrontarli".