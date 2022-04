Juve, Barça e Real a rischio Champions? La UEFA aspetterà la nuova formula per la linea dura

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus, Barcellona e Real Madrid a rischio Champions League. Non per la prossima edizione, ma per quella successiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla questione Superlega a seguito della decisione del Tribunale di Madrid di sollevare le misure cautelari che impedivano alla UEFA di sanzionare i tre club.

Linea dura dal 2023/2024. I passaggi processuali non finiscono qui: il 14 giugno è attesa l'udienza nel merito, sempre davanti al Tribunale mercantile numero 17; più avanti arriverà anche la risposta della Corte di Giustizia UE sul rinvio pregiudiziale. Anche per questo, al momento, la UEFA non sarebbe per la linea dura, ma la Juve, il Real e il Barça potranno comunque andare incontro a una multa da 15 milioni di euro più una trattenuta del 5 per cento sui premi. Dal 2023-2024, cioè dall'ultima edizione della Champions con la formula attuale, la linea dura sembra invece una possibilità molto più concreta.