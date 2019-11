Juve-Milan e Milan-Juve, in 7 giorni doppio confronto

Domenica sera Juventus-Milan, con i bianconeri nettamente in vantaggio in classifica. Domenica prossima 17 novembre, invece, Milan-Juventus scontro al vertice del campionato femminile di Serie A. Nel primo caso, i numeri della partita sono sfavorevoli al Milan che, negli ultimi anni, ha battuto la Juventus nel 2012 con gol di Robinho e nel 2016 con gol di Locatelli, ma a San Siro. Oltre alla finale di Supercoppa di Lega vinta a Doha ai rigori, ma dopo una ottima partita giocata dalla squadra rossonera. A Torino, allo Stadium ,da quando l'impianto tutto bianconero è stato inaugurato, nelle mani del Milan è rimasto solo un pareggio in coppa Italia dopo i tempi supplementari: 2-2 nel 2012, con qualificazione alla finale comunque favorevole ai padroni di casa.



Per quanto riguarda, invece, il big match femminile di domenica prossima allo Stadio Brianteo di Monza, il precedente è favorevole alle rossonere che si sono imposte 3-0 nello scorso campionato a Varese. La partita d'andata di quest'anno arriva con le bianconere ancora campionesse in carica e con il trofeo della Supercoppa di Lega già in bacheca dopo aver battuto la Fiorentina a Cesena. Domenica prossima si sfideranno le rossonere seconde con 13 punti (4 vittorie e 1 pareggio a Firenze) dopo le prime 5 giornate e le juventine prime a punteggio pieno a quota 15. In ogni caso una sfida prima contro seconda, fra due squadre imbattute. Un appuntamento molto importante.