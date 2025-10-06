Juve-Milan negli ultimi tempi sfida noiosa, parla la storia: nelle ultime otto partite solo sei gol
Un pareggio a reti inviolate fra il Milan e la Juventus all'Allianz Stadium. Nonostante un rigore fallito da Pulisic, i rossoneri hanno conservato la porta inviolata grazie anche a una solida prestazione difensiva. Questo 0-0 mantiene il Diavolo nelle posizioni alte della classifica. Adesso per i rossoneri la sosta per gli impegni con le Nazionali, dopo si tornerà a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli.
Juve-Milan, i numeri del match
Le ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A hanno visto appena sei gol, una media di 0.75. Inoltre, il Milan ha registrato quattro clean sheet nelle prime sei gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2006/07 (quattro anche in quell'occasione).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan