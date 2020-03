Juve-Milan rinviata: se i bianconeri avanzano in Champions non esistono date per giocare

Juventus-Milan rinviata a data da destinarsi. Anzi, da trovarsi. Come evidenziato da Tuttosport, dopo la decisione del prefetto di Torino di rinviare la semifinale di Coppa Italia sarà quasi impossibile trovare un nuovo giorno in cui disputare la gara. Nello specifico, se i bianconeri dovessero andare avanti alla Champions League, non esisterebbe dal punto di vista tecnico, date libere, a meno di non rinviare ulteriormente la finale. Togliendo ancora più spazio all'Italia di Mancini in vista dell'Europeo. A meno che non venga posticipato anche questo.